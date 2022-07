Nella seduta del Consiglio Comunale di Modigliana di Giovedì 14 luglio u.s., è stata approvata la Variazione di Assestamento di Bilancio, nella quale vengono impegnate le risorse di avanzo del Bilancio 2021, in favore degli investimenti e dell’attività sul bilancio in corso di esercizio.

Un bilancio gestito con oculatezza e attenzione, che ha permesso un avanzo di amministrazione di circa 260.000 Euro, risultato anche dei trasferimenti statali sulla gestione covid; con l’avanzo avevamo previsto di intervenire nella realizzazione di interventi di manutenzione e realizzazione di opere necessarie che purtroppo, la situazione di aumenti esponenziali nei costi di energia, ci impediscono di realizzare.

Queste le dichiarazioni riportate dal Sindaco nella relazione di presentazione al documento, approvato a maggioranza dal Consiglio Comunale.

“L’approvazione dell’Assestamento di Bilancio tiene conto della necessità di fare fronte agli aumenti dei costi energetici che mettono in serissima difficoltà il nostro Comune, al pari degli altri, nella gestione del Bilancio.

L’aumento dei soli costi di luce, rappresentano un maggior onere di Euro 93.900, una cifra inaspettata che va ben oltre alla previsione di aumento dei costi di cui avevamo tenuto conto già in fase di redazione del bilancio di previsione, ma le vicende internazionali di questi mesi, in cui ci ha precipitato la guerra in Ucraina, unite alle speculazioni sul gas e i prodotti energetici, hanno fatto saltare tutti gli schemi e l’aumento dei costi energetici ha raggiunto livelli mai registrati prima.

A questi maggiori costi si aggiungono i 40.000 Euro accantonati secondo le indicazioni del Revisore, per fare fronte agli aumenti dei costi per il gas da riscaldamento :

complessivamente un importo di circa 140.000 Euro per maggiori oneri di costi energetici, considerando anche gli aumenti già sostenuti di 3.500 Euro, per il costo dell’acqua negli edifici scolastici.

Oggi abbiamo la prova tangibile di quanta influenza abbiano le vicende internazionali anche sui bilanci delle famiglie e dei piccoli comuni.

L’avanzo di amministrazione di circa 260.000 Euro che abbiamo approvato, è il risultato di una gestione oculata e attenta delle risorse che abbiamo ottenuto e avevamo previsto di destinare per una parte significativa in favore della realizzazione di opere pubbliche (i nuovi bagni pubblici) e di interventi di manutenzione di cui il paese ha bisogno (interventi sui marciapiedi, asfaltature), interventi di cui approveremo i progetti in linea tecnica, ma che purtroppo non potranno essere eseguiti in questa fase, a seguito dell’obbligo di fare fronte alla necessità di dare copertura ai maggiori costi energetici che abbiamo dovuto sostenere.

La disponibilità di bilancio ci permette di garantire e mantenere in atto tutti i servizi socio assistenziali che abbiamo previsto; ad ottobre provvederemo all’emissione di un bando a sostegno delle famiglie, utilizzando risorse che abbiamo accantonato per intervenire verso le situazioni più disagiate, a sostegno anche dell’aumento dei costi energetici che ogni famiglia oggi si trova a dover affrontare.

Sul piano del contenimento dei consumi energetici, dovremo affrontare un’analisi attenta e doverosa nell’obiettivo di contenimento dei consumi; è doveroso evidenziare che il potenziamento dell’illuminazione pubblica in piazza Matteotti, avrà carattere temporaneo per lo svolgimento delle iniziative pubbliche già programmate.

Oltre ad interventi per il contenimento dei consumi, intendiamo promuovere progetti che valorizzano la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Abbiamo già avviato iniziative che vanno in questa direzione e che voglio richiamare:

nell’edificio della Scuola Media abbiamo sostituito e rinnovato tutti i corpi radianti che ci permetteranno di avere maggiore efficienza e di contenere consumi;

entro l’autunno (se non vi saranno ostacoli nella fornitura dei materiali), verranno sostituiti gli infissi del Municipio, della Sala Bernabei, di parte dell’Asilo Nido e sono già stati sostituiti gli infissi del vecchio edificio della Scuola Materna “Giacomo Puntaroli”;

entro la fine dell’anno verranno eseguiti i lavori di revamping, con la sostituzione dei corpi illuminanti della pubblica illuminazione, così come previsto dall’affidamento di servizio attraverso l’accordo con Unica Reti, intervento che consentirà di ottenere la sostituzione delle lampade ad incandescenza con lampade a led, conseguendo un risparmio energetico rispetto ai costi attuali.

Interventi che avevamo già deciso e scelto di attuare in una logica di un comune attento all’ambiente e ai costi energetici, ma che la situazione attuale rende assolutamente necessari, così come è necessario porre attenzione alla gestione degli impianti fotovoltaici del nostro Comune; abbiamo affidato un incarico ad un tecnico specializzato per verificare la corretta gestione e manutenzione degli impianti che rappresentano una importante scelta ambientale, ma che debbono poter rappresentare anche una entrata economica a sostegno del nostro bilancio.

Abbiamo avviato un percorso per dare vita ad una Comunità Energetica, che veda protagonista il nostro Comune in un ruolo promotore di un’iniziativa, che intende coinvolgere in primo luogo le attività economiche ed i cittadini, per favorire la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Un progetto che può contare sulle nuove normative deliberate dalla Regione Emilia Romagna e dalla legislazione nazionale, per favorire la produzione di energia da fonti rinnovabili : fotovoltaico, ma anche biomasse, delle quali il nostro Comune si può approvvigionare attraverso la gestione della tenuta di Montebello.

Per avviare questo progetto, abbiamo ottenuto un finanziamento da parte della Fondazione della Cassa dei Risparmi di Forlì, che ci ha messo a disposizione una società di ingegneria per affiancarci nella gestione e avvio della Comunità Energetica, per poterci presentare alla candidatura sui bandi dei fondi PNRR, previsti per le comunità energetiche.

La situazione di emergenza, rappresentata dall’aumento straordinario dei costi energetici, ci impone di avviare con urgenza interventi necessari al contenimento dei consumi, unitamente all’avvio di nuovi progetti per potere giungere alla produzione di energia da fonti rinnovabili e mettere in garanzia di tenuta, la gestione del bilancio comunale, pur a fronte di una situazione energetica ed economica, che ha profondamente cambiato l’assetto internazionale del nostro Paese.

Non va poi sottovalutato l’aumento esponenziale dei costi di approvvigionamento dei materiali, la difficoltà nel trovare la disponibilità delle imprese per la esecuzione dei lavori, anche questa una situazione inedita che incide profondamente sulle difficoltà degli Enti Locali e con le quali ci stiamo confrontando.