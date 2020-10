Classifica dei reati: Ravenna si conferma alla 15^ posizione. Terza per furti in abitazione. Seconda per omicidi stradali

Il Sole 24 ore è tornato a pubblicare la classifica dedicata all’indice della criminalità in Italia, calcolata secondo i dati raccolti dalle forze di polizia tramite le denunce, sopratutto dei cittadini, in rapporto al numero di abitanti. Dati che riguardano il 2019 e che vedono Milano maglia nera per reati denunciati, davanti a Firenze e Rimini. La provincia di Ravenna si mantiene alla quindicesima posizione, su 106, come l’anno precedente, con 16.710 denunce, di cui poco meno della metà, 8.263, sono state depositate per furti, facendo di Ravenna la tredicesima provincia nella speciale classifica. I furti in abitazione, la piaga che maggiormente viene avvertita dai cittadini, sono 2041. Facendo la proporzione con il numero di abitanti, quindi, la provincia di Ravenna è terza per furti in abitazione dopo Firenze e Modena.