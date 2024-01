Circonvallazione, Talenti (Polizia Locale Unione Faentina): Si stano valutando ulteriori misure per ridurre la velocità

La situazione riguardante la viabilità faentina è preoccupante e la circonvallazione rimane una delle strade più rischiose del territorio. Lo ha confermato anche il Comandante della Polizia Locale del’Unione Faentina, Vasco Talenti.

Il Comandante, conferma che l’amministrazione sta valutando delle possibilità per abbassare la velocità e ridurre il rischio della strada.

“Iniziare ad installare lo spartitraffico nel tratto di circonvallazione dove non ci sono problemi di larghezza della carreggiata.” È stata la proposta di Area Liberale, che già in consiglio comunale aveva presentato una mozione a novembre 2023, votata praticamente da tutta l’assemblea.

Richiesta anche di Italia Viva, come ha ribadito anche l’altro giorno Grillini di Italia Viva: E’ evidente come i velox installati, che dovevano risolvere molti dei mali, non possano nulla contro inversioni ad U od invasioni di corsia dovute a malori o distrazione. Come il susseguirsi di tragici eventi testimoni. Lo spartitraffico, che chiedo allo sfinimento da tempo è l’unico vero salvavita per questa strada.”