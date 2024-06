Cinemadivino: 23 serate per il 21° anno di proiezioni

Ventunesima edizione per Cinemadivino, la manifestazione itinerante che porta il cinema all’interno delle aziende vitivinicole, in agriturismi e negli stabilimenti balneari. Martedì 18 giugno l’inaugurazione a Casa Spadoni con il documentario Barchidda Live, dedicato al festival jazz creato da Paolo Fresu. 23 le serate. Ad ogni appuntamento sarà possibile assaggiare tre vini, insieme ai prodotti dell’azienda ospitante o del food truck di Cinemadivino. In proiezione alcuni film dell’ultima stagione cinematografica e alcune riproposizioni come Mixed By Erry o Veloce come il vento.