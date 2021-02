Ciclisti schierati in difesa della ciclabile di Corso Matteotti: “Le auto invadono la corsia e creano pericoli”

Flash Mob in corso Matteotti per chiedere maggiore sicurezza e attenzione verso coloro che utilizzano la pista ciclabile. Da tempo Fiab ed Extinction Rebellion chiedono maggior tutela per l’utenza debole lungo il corso. A causa infatti degli ostacoli lungo la careggiata, per lo più auto parcheggiate dentro e fuori gli stalli blu, i veicoli che si dirigono verso Porta Montanara sono costretti ad allargare la propria traiettoria invadendo la pista ciclabile, costringendo i ciclisti a spostarsi sul marciapiede, con conseguente pericolo per chi va in bici e per i pedoni. Per evitare così invasioni di campo, oggi, lungo il confine della pista ciclabile è stato formato un cordone di biciclette.