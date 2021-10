Primo colpo dello squadrone del Centro Sub Nuoto Club 2000 ai Campionati italiani di Fotografia subacquea digitale.

Chiara Scrigner si è laureata campione nazionale nella categoria delle macchine “compatte”, mentre Michele Sbrilli ha conquistato il quarto posto.

Dopo tre giornate di gare al largo di Portoferraio all’Isola d’Elba nelle acque toscane del Mar Tirreno, la giuria ha dunque emerso il primo verdetto, che gratifica la società di Faenza.

Va ricordato che devono essere assegnati i tre titoli previsti dal Regolamento nazionale per le categorie fotocamere digitali “Reflex”, fotocamere digitali “Compatte” e per “Società”.

I fotosub in gara devono svolgere al meglio le 4 tematiche fotografiche che i Campionati richiedono, ovvero “Pesce” (l’immagine più bella di un abitante dei fondali); “Macro” (scatto ravvicinato di ciò che è molto piccolo); “Grandangolo” (ripresa allargata di un bel colpo d’occhio sul fondale) e il tema più creativo “Il mio mare”.

Per i due portacolori del Centro Sub Nuoto si tratta complessivamente di conferme, con la chicca della medaglia d’oro e il piccolo rammarico di uno “scivolamento” di posizione: infatti Chiara Scrigner e Michele Sbrilli sono stati ammessi in base ai risultati ottenuti ai Campionati del 2019, ossia rispettivamente 2°e 3° posto nella categoria “Compatte”.

Ai Campionati dell’Isola d’Elba, organizzati dalla Federazione italiana Attività subacquee (Fipsas) in collaborazione con la Società “Gianfranco Bernardi Sub” di Firenze, Chiara Scrigner ha vinto totalizzando in classifica generale 83 punti; dietro di lei si sono piazzati Loredana Iuranello (GRO Sub Catania) con 58, Marco Moresi (G.B. Sub Firenze) con 50 e, appunto, Michele Sbrilli con 47.

Dominio faentino nella classifica “Macro”: Scrigner 25 e Sbrilli 20 punti. Chiara in vetta anche nella classifica “Pesce” con 25 punti, mentre Moresi è giunto 14° con 2 e Sbrilli subito dopo con 1 punto. La classifica “Grandangolo” è stata vinta da Marco Moresi con 25 punti, seguito da Chiara Scrigner con 20 e da Michele Sbrilli con 16. Piccola rivincita dei principali avversari nella classifica “Pesce” vinta da Loredana Iuranello con 25 punti, davanti a Moresi con 20, a Raffaella Spagnolello (GRO Sub Catania) con 16, a Chiara Scrigner con 13, mentre Sbrilli è sesto con 10 punti.

I Campionati proseguono con le gare della categoria “Reflex”, dove si cimentano Fabio Iardino, Marco Bollettinari e Maria Elena Crispino. Gli stessi fotosub, assieme a Chiara Scrigner e a Michele Sbrilli con l’aggiunta di Virginia Salzedo e delle modelle Giulia Di Domenico e Lucrezia De Mari, formeranno le tre squadre che difenderanno i colori del Centro Sub Nuoto Faenza nella disputa del “Campionato Societario”.