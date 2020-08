Un anziano di 80 anni si trovava in mare poco prima delle 13 a Cervia quando è stato colto improvvisamente da un malore. I bagnini di salvataggio, dopo aver notato che il corpo di un uomo stava galleggiando non lontano dalla spiaggia, sono prontamente intervenuti per salvare la vita dell’anziano, che è stato riportato a riva. Qui gli operatori del 118, intervenuti con un ambulanza e l’auto medica, hanno svolto le manovre di rianimazione per lungo tempo prima di constatare il decesso dell’uomo. Sul posto è intervenuta anche la Capitaneria di Porto.