Nelle prossime settimane, compatibilmente con le condizioni meteo, si realizzeranno gli interventi di manutenzione di tratti di viabilità urbana ed extraurbana rinviati dallo scorso autunno.

Gli interventi riguarderanno: Via Mongardino e Via del Monte (con le risorse del Fondo regionale Montagna 2021); Via Cerro, in area extraurbana, e Via Fondazza, Via Soglia, Via Bartoli, Via Laharnar, le aree parcheggio all’angolo tra Via Gramsci e Via Don Milani, le rampe di accesso del ponte dei Mulini alla Calgheria, in area urbana (con i fondi della Legge regionale 5/2018).

Durante il 2022, una volta sbrigate le pratiche per l’assegnazione del Fondo regionale Montagna e del Fondo nazionale Montagna 2022, si procederà a finanziare ulteriori interventi su alcuni tratti del forese che verranno individuati a breve.

Nel frattempo, si sono conclusi molti interventi di ripristino di frane nei seguenti luoghi e vie: Masera, Campoloro, Mulino Balagaio, Cà di Zabatto, due frane su via Mongardino, Via Capanne, San Ruffillo, Valdifusa, Sant’Andrea, via Cerro Loc. Rive; in corso lavori nel tratto di Via San Rufillo nei pressi di Casalmone. È prevista inoltre la messa in sicurezza di Via Colombarina-angolo Via Meleto (sopra la Sdazzina).

Appena completati gli interventi di asfaltatura nelle strade urbane, si procederà al rinnovo della segnaletica orizzontale. Il Comune ha chiesto alla Provincia di programmare nello stesso periodo il rinnovo della segnaletica orizzontale nel tratto urbano della SP 306 (Via Roma).