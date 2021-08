“Bologna mare o Bologna marittima, questo è il problema, direbbe Amleto se si fosse preso una insolazione. Si sa sotto Ferragosto è necessario riempire le pagine con qualche idea anche se bislacca” afferma il Portavoce Provinciale di Fratelli d’Italia Alberto Ferrero.

“Fa infatti sorridere l’idea di sostituire o affiancare alla denominazione di Lido di Savio un’altra dicitura. Che poi sessanta anni fa quella zona fosse ricordata in altra maniera, a mio modo di vedere non cambia le cose. L’idea, poi, che sta alla base di questa volontà è a dir poco ridicola” prosegue Ferrero.

“In altre parole si vorrebbe in questa maniera attirare più clientela, magari bolognese, e risollevare la località. Sarebbe come se la Val di Fassa, sulle Dolomiti, data la frequentazione di molti romagnoli i quali hanno anche molte seconde case, per attirare ancora più turisti, decidesse di cambiare nome e chiamarsi, magari, “Romagna dolomitica”. Grottesco!” dichiara Ferrero.

“Questo è solo uno specchietto per le allodole per nascondere il fallimento dell’amministrazione nel campo del turismo. Per attirare la clientela si devono offrire dei servizi, essere attrattivi, non cambiare nome alla località. Mi auguro che adesso che è passato Ferragosto si torni ad essere seri” conclude Alberto Ferrero.