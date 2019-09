Camion si ribalta in via Trieste: grandi disagi al traffico

Un camion con rimorchio si è ribaltato lungo via Trieste, nei pressi della Micoperi, intorno alle 8.30, mentre procedeva in direzione di Ravenna. La strada è stata chiusa al traffico dalla Polizia Locale creando notevoli disagi. Ancora sconosciute le cause dell’incidente. Nessuna particolare conseguenza per il conducente del mezzo pesante, ricoverato in ospedale ma con ferite di lieve entità. In via Trieste sono giunti anche i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’area e per raccogliere il carico che si è sparso a causa dell’incidente: ghiaia e macerie. Ci vorranno ore prima che la viabilità possa essere ripristinata.