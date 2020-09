La seconda giornata di campionato vede le leonesse affrontare le gialloblù del Chievo Verona, fresche dell’amara sconfitta nella prima giornata.

Nel complesso una partita molto bella e combattuta su ambo i fronti con occasioni da una parte e dall’altra.

Primi dieci minuti del primo tempo molto combattuto con un Chievo in grande forma che cerca di mantenere il ritmo del gioco e giallorosse che provano a ripartire.

Ma è il Ravenna che la spunta al sedicesimo con Zanni che ruba palla sulla fascia destra altezza trequarti, l’appoggia a Picchi che mette in mezzo una bellissima palla che Burbassi devia al volo anticipando il portiere avversario. Per Giada è il secondo gol consecutivo.

Il Chievo non ci sta e prova a spingere affacciandosi nella metà campo giallorossa ma senza creare troppe preoccupazioni. Il risultato cambia al trentasettesimo quando un tiro cross impensierisce Copetti che scegli la smanacciata, la palla arriva a Bertolotti che, controllando il rimbalzo prova un tiro angolato che si insacca vicino al palo.

Il primo tempo termina 1-1.

Nella ripresa si inizia a vedere nuovamente il buon gioco di entrambe le compagini con le leonesse che vedono svanire il vantaggio dopo una fantastica punizione di Barbaresi, subentrata a Ligi, che esce fuori di un soffio.

A salvare il risultato è comunque Matilde Copetti che si inventa due miracoli in pochi minuti. Uno su un tiro cross che stava per entrare in porta e con un gran tutto all’indietro manda la palla sulla traversa, l’altra quando Salimbeni fa partire un tiro sporcato dalla difesa che acquisisce un effetto pericoloso, in questo caso Copetti è brava in tutto a terra salvando un pareggio tutto sommato giusto.

Il match si ripeterà il 27 settembre sempre a Verona per il primo turno di Coppa Italia.

Queste le parole di Miriam Picchi, autrice di una gran prestazione anche quest’oggi:” E’ stata una partita giocata ad alti ritmi con una squadra molto esperta e molto forte che fa dell’esperienza il loro punto di forza. Abbiamo avuto le nostre occasioni, alcune sfruttate bene altre in cui potevamo fare meglio. Lavoreremo sulla gestione della palla e sulla finalizzazione. Sono contenta che nonostante il pareggio abbiamo dimostrato di essere squadra e di avere un gruppo forte e unito. Si può solo fare meglio e arriveranno i risultati di tutto il nostro lavoro e la nostra empatia”.

TABELLINO

Chievo Verona Women – Ravenna Women 1-1

Ravenna Women FC: Copetti, Crespi (37’ 2t Raggi), Giovagnoli, Greppi, Capucci, Picchi, (37’ 2t Morucci) Ligi (7’ 2t Barbaresi), Filippi, Burbassi, Benedetti, Zanni (30’ 2t Cimatti). A disp: Pilato, Omokaro, Iacuzzi All. Alessandro Recenti.

Chievo Verona: Galloni, Caliari (28’ 2t Bonfante), Peretti, Carraro (17’ 2t Salimbeni), Boni, Pecchini, Salaorni, Tardini, Zanoletti, Dallagiocoma (22’ 2t Botti), Bertolotti (28’ 2t Tunoaia). A disp: Mele, Carleschi, Mascanzoni, Zanoni. All. Moreno Dalla Pozza

RETI: 16’ 1t Burbassi (Ravenna), 35’ 1t Bertolotti (Chievo)

AMMONIZIONI 8’ 2t Zanni (Ravenna), 20’ 2t Picchi (Ravenna), 23’ 2t Caliari ( Chievo)