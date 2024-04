Niente da fare per il Faenza che, avanti di un gol e in superiorità numerica nell’ultimo quarto d’ora non riesce a portare a casa la vittoria con il mai domo Bellariva.

E’ grande il rammarico tra i biancoazzurri per non aver saputo sfruttare numerose occasioni e chiudere il match tanto da essere raggiunti nel recupero su un contropiede degli ospiti.

Rispetto alla partita di andata vinta in trasferta facilmente è un altro Faenza. I numeri parlano chiaro. La quarta posizione attuale assicura i playoff, ma lo Spiv è a soli tre punti di distanza.

Eppure la squadra manfreda ha iniziato con il piglio giusto e la necessaria determinazione, ma non dimostrando l’incisività che qualche mese fa ne era la caratteristica. Tra i più attivi all’inizio è Benini che porge a centro area a Bagnolini che arresta bene il pallone, ma poi conclude a lato. I due dialogano bene anche qualche minuto dopo scambiandosi i ruoli ed è Benini a tirare di poco fuori.

Il portiere ospite Conti è attento e respinge in uscita un insidioso cross di Gimelli, poi oltre la mezz’ora, per la prima volta il Bellariva si affaccia nell’area del Faenza con il bomber Bargelli che di testa sfiora il bersaglio. Sono ancora i faentini a cercare il gol, ma Pezzi spreca per due volte l’occasione, prima tirando addosso a Conti a pochi metri dalla porta, e poi con un lezioso colpo di tacco che non trova compagno. La formazione manfreda va vicinissima al gol con Bagnolini che calcia il pallone sotto porta, ma la sfera colpisce il portiere Conti finisce sul palo ed esce sul fondo. Il tempo si chiude con la zuccata di Gjordumi appena sopra la traversa.

E’ proprio il fantasista manfredo a ripartire ottimamente nella ripresa. Con una bella azione in profondità mette al centro un bel pallone che Bagnolini non riesce a intercettare per un soffio. A conclusione di una azione confusa in area sul perfetto passaggio filtrante di Pezzi proprio Gjordumi, si fa trovare pronto e batte senza scampo Conti portando in vantaggio il Faenza. 1-0

Il trequartista faentino è ancora protagonista qualche minuto dopo quando ferma al limite dell’area il centravanti bellariese Fabbri sgusciato via in contropiede e viene ammonito. La panchina del Bellariva esplode chiedendo l’espulsione il cartellino rosso per fallo da ultimo uomo e l’arbitro è costretto invece ad ammonire l’allenatore ospite Morolli ed espellere il vice Righetti per le vibranti ed eccessive proteste.

Ancora Fabbri se ne va in ripartenza, ma non è preciso e Ruffilli para senza difficoltà. A poco meno di 15 minuti dalla fine, un altro episodio che fa infuriare il rumoroso pubblico ospite. A centrocampo il giovane faentino Emiliani termina a terra per una sbracciata di Mularoni a palla lontana. L’arbitro ravvisa la condotta violenta ed espelle il giocatore del Bellaria. A questo punto, in superiorità numerica, il Faenza ha l’opportunità di chiudere il match, ma Lucarelli per due volte non è preciso: prima tira addosso a Conti non sfruttando lo splendido assist di Gjordumi, poi evita bene l’avversario diretto Ricci, ma conclude sul primo palo trovando una deviazione.

Dalla parte opposta il Bellariva non si dà per vinto e cerca di pungere in contropiede puntando sulla velocità di Vari e Bargelli. I due costruiscono una prima occasione, ma Ruffilli si oppone da campione di piede. Al secondo minuto di recupero Vari va in percussione, sul filo del fuorigioco, e batte senza scampo l’incolpevole Ruffilli in uscita. 1-1

Tra una settimana, domenica 14 aprile il Faenza sarà sul campo del Del Duca Grama.

Faenza – Bellariva 1-1

Faenza: Ruffilli, Tuzio, Gimelli (44’ st S.Albonetti), Gabrielli, Prati, Karaj, Benini (12’ st Lucarelli), Bertoni, Bagnolini (30’ st Emiliani), Pezzi (21’ st Costa), Gjordumi. A disp.: Fabbri, Ceroni, M. Albonetti, Manaresi. All.: Vezzoli

Bellariva: Conti, T. Fabbri, Rossi, Zamagni (30’ st P.L.Morolli), Marmo (42’st Pauri), Tonini, Mularoni, Bascioni, A. Fabbri (25’ st Vari), Marchionna, Bargelli. A disp.: Marinaro, Bordoni, Fini Bartolani, Montanari. All.: D. Morolli

Arbitro: Stano di Modena –assistenti: Panzavolta di Forlì e Gesmundo di Ferrara

Reti: 6’ st Gjordumi, 47’ st Vari

Espulsi: Mularoni; Righetti (vice all.Bellariva)

Ammoniti: Bagnolini, Gjordumi, Prati; Zamagni, Marchionna, P. Morolli, D. Morolli (all. Bellariva), Tonini

Angoli: 5-1

Recupero: 2’ – 6’