Salvezza conquistata! Nello scontro diretto in casa della Pallacanestro Castel San Pietro 2010, l’Academy gioca una partita di grande intensità, conquistando una vittoria che le garantisce la salvezza diretta.

Un risultato eccellente per questo gruppo che soltanto quattro giorni prima si era laureato campione regionale Under 19 Gold! Ma la stagione non finisce qui: sabato 1 domenica 2 giugno i ragazzi di coach Pio saranno impegnati nella Fase Interregionale, con l’obiettivo di conquistare le finali nazionali.

Riguardo alla partita a Castel San Pietro, il copione è stato quello che tutti si aspettavano, C’è sempre stato grande equilibrio e una lotta punto a punto, vinta dall’Academy in un finale in cui ha mostrato ancora una volta grande lucidità e freddezza.

Pallacanestro Castel San Pietro 2010 – Raggisolaris Academy 72-75 (20-16; 37-42; 58-55)

CASTEL SAN PIETRO: Greco 16, Zuffa 5, Piani Gentile 6, Pedini 27, Torri 2, Pasini, Omorodion 1, Mondanelli 3, Tantini 7, Cisbani 5. All.: Morigi

FAENZA: Merendi 10, Rosetti 1, Marabini ne, Naccari 13, Belmonte, Garavini 15, Caramella, Ravaioli 3, Ballarin 2, Ndiaye 2, Bendandi 18, Santandrea 11. All.: Pio Ass.: Monteventi – Stefanelli