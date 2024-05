Si è svolta sabato 25 maggio a Forlì, l’assemblea di bilancio Gemos. Davanti a 400 soci la cooperativa ha presentato i numeri molto positivi al 31.12.2023. Oggi i lavoratori di Gemos sono quasi 1900 e nel 2023 la cooperativa ha ampliato la sua attività in un’ulteriore regione, la Lombardia. Nella giornata sono stati eletti anche i nuovi consiglieri, ringiovanendo il gruppo, che saranno in carica per i prossimi 3 anni.