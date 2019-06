Si è svolto oggi a Ravenna, nel prestigioso Pala De Andrè, il sorteggio delle sedi e degli orari delle semifinali dei Campionati Nazionali Giovanili 2018/2019, il principale evento giovanile nazionale che per il quarto anno consecutivo si disputerà in Emilia Romagna – nei Comuni di Ravenna, Santarcangelo, San Zaccaria, San Pietro in Vincoli, Russi, Savignano sul Rubicone, San Vittore e San Marino.

Otto i titoli italiani in palio nel corso di una kermesse che si articolerà in 37 partite, coinvolgendo 720 atleti e 28 squadre di società Professionistiche Under 17, Under 16 e Under 15 di Serie A e B e di Lega Pro, Dilettantistiche Undetr17 e Under 15 e di Femminili Under 15.

Presenti, oltre a undici delle società interessate, il Presidente del Settore Giovanile e Scolastico, Vito Tisci, l’Assessore allo Sport del Comune di Ravenna, Roberto Fagnani, il Presidente del CONI Emilia Romagna, Umberto Suprani e la campionessa olimpica Josefa Idem, che nell’ultimo anno collabora con la Federazione nell’ambito del Programma di Sviluppo Territoriale.

Dopo aver rivissuto i principali momenti delle Final Four dello scorso anno e la presentazione del format previsto per il 2018/2019, si è proceduto all’estrazione degli abbinamenti delle semifinali dei Campionati professionistici che, nello specifico, si disputeranno dal prossimo 10 giugno.

Ad aprire i lavori, prima del sorteggio vero e proprio, Roberto Fagnani, Assessore allo Sport del Comune di Ravenna, che nelle vesti di padrone di casa, ha ribadito il suo apprezzamento per la scelta della Federazione di tornare in Emilia Romagna anche nel 2018/2019: “Per la nostra Amministrazione è la conferma di una fiducia e di una sinergia nata con la FIGC. Per Ravenna, inoltre, questa manifestazione rappresenta una vetrina, in un momento in cui stiamo investendo molto sullo sport”.

Umberto Suprani, Presidente del CONI Regionale, nel portare il saluto della propria struttura, ha sottolineato come le FInal Four del Campionati Nazionali Giovanili siano una ulteriore tappa per lo sviluppo dello sport giovanile italiano e come il 2019 costituisca per il territorio un anno di grande rilievo, dal momento che si disputerà la fase finale del Campionato Europeo Under 21.

“Mi fa molto piacere condividere alcune riflessioni sul percorso intrapreso dalla Federazione per la crescita dei giovani – ha dichiarato Josefa Idem – E’ importante che i ragazzi abbiano un contenitore non solo tecnico-sportivo, ma anche formativo, in grado di estendersi agli istruttori e ai genitori”.

In chiusura il Presidente del Settore Giovanile e Scolastico, Vito Tisci: “Siamo arrivati all’appuntamento più importante della stagione a livello giovanile. Una manifestazione fondamentale per lo sviluppo dell’intero movimento alla quale parteciperanno centinaia di giovani atleti e le principali società del Paese. Porto innanzitutto i saluti del Presidente federale, Gabriele Gravina, sempre attento al mondo giovanile e alle attività della struttura che rappresento. Vorrei inoltre ringraziare l’Amministrazione di Ravenna, per aver messo a disposizione della Federazione le proprie strutture e per averci ospitato con il solito grande entusiasmo. Un ringraziamento anche ai Comuni in cui si disputeranno le gare in programma e al Coordinamento regionale SGS. Aver instaurato un buon rapporto con le Istituzioni locali è fondamentale per l’ottima riuscita dell’intera manifestazione. Ai ragazzi e alle società, i principali attori di questa prestigiosa kermesse, voglio fare un grande in bocca al lupo, augurandomi che a vincere sia, come sempre, lo sport”.

UNDER 17 SERIE A-B

Semifinali 17 giugno

Genoa/Inter – Atalanta/Juventus – ore 17.30 Santarcangelo

Milan/Roma – Fiorentina/Napoli – ore 20.30 Ravenna

Finale 20 giugno ore 17.30 Ravenna

UNDER 16 SERIE A-B

Semifinali 12 giugno

Empoli – Benevento – ore 17.30 Savignano sul Rubicone

Juventus – Inter – ore 20.30 Santarcangelo

Finale 15 giugno ore 20.30 Ravenna

UNDER 15 SERIE A-B

Semifinali 10 giugno

Genoa – Milan – ore 17.30 Savignano sul Rubicone

Napoli – Roma – ore 20.30 Santarcangelo

Finale 13 giugno ore 20.30 Ravenna

UNDER 17 SERIE C

Semifinali 18 giugno

Juve Stabia – Pordenone – ore 17.30 Savignano sul Rubicone

Renate – Paganese – ore 20.30 Russi

Finale 21 giugno ore 18.00 Ravenna

UNDER 16 SERIE C

Finale 23 giugno

Monza/Novara – Vicenza/Imolese – ore 17.30 Russi



UNDER 15 SERIE C

Semifinali 11 giugno

Almajuventus Fano – Piacenza – ore 17.30 Santarcangelo

Paganese – Virtus Entella – ore 19.30 Ravenna

Finale 14 giugno ore 18.00 Santarcangelo