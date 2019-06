Una delegazione di Ecogest, la società per azioni di Ravenna leader in Italia nella manutenzione del verde autostradale e tra le prime società in Europa in questo settore, è intervenuta alla 47° “Asecap Study e Information Days 2019”, in Costa Navarino in Grecia.

La manifestazione annuale, che raduna i rappresentanti delle concessionarie autostradali di tutta Europa, quest’anno ha visto anche la partecipazione dell’ufficio di presidenza mondiale dell’associazione, di osservatori provenienti dall’Africa, dagli Stati Uniti e dall’Asia, e la qualificata presenza dei massimi rappresentanti delle Direzioni dell’Unione Europea che regolano il settore del trasporto stradale.

L’azionista di riferimento di Ecogest, Valerio Molinari, insieme al geologo Andrea Rondinara, consultant dell’azienda, hanno presentato agli oltre 300 delegati presenti, una relazione dettagliata sulla importanza della manutenzione delle opere idrauliche e delle opere a verde per la sicurezza e la funzionalità delle autostrade.

All’interno della sessione moderata da Emanuela Stocchi, vicepresidente Asecap, ed alla presenza di Fotini Ioannidou, capo dell’Unità “Sicurezza Stradale” dell’Unione Europea, hanno analizzato alcuni dei principali problemi registrati sulla rete autostradale mondiale, connessi alla carenza di manutenzione ma, a volte, anche ad un’inadeguata progettazione iniziale.

Si tratta per l’azienda di Ravenna di un riconoscimento importantissimo, atteso che Ecogest è stata non solo l’unica azienda europea del settore invitata alla manifestazione, ma anche l’unica a cui è stato dedicato uno spazio, all’interno delle sessioni ufficiali, per presentare le più moderne tecniche di prevenzione della sicurezza stradale ed autostradale, legata alla corretta manutenzione del verde e delle opere idrauliche.

Per Ecogest è il secondo riconoscimento di assoluto livello arrivato nell’ultimo anno, dopo che già Aiscat, l’associazione italiana di riferimento per le concessionarie nel settore autostradale, l’aveva cooptato in qualità di socio aderente.

Il video integrale dell’intervento è visibile sulla pagina facebook di Ecogest spa all’indirizzo http://bit.ly/2WAfrnR, mentre le slides originali sono scaricabili sia in italiano che in inglese sul sito www.ecogestspa.com