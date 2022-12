Archiviato il girone d’andata per la Mernap Faenza è tempo di Coppa Italia. I rossoneri di mister Francesco Ghera debutteranno nella competizione sabato alle 15 in casa del Calcio a 5 Forlì, la prima delle tre partite della fase a gironi. Le altre due avversarie saranno Rimini e Santa Sofia. Questa fase del torneo sarà regionale, con le undici squadre del campionato di serie C1 che sono state suddivise in tre gironi, due da quattro e uno da tre. Le prime classificate accedono alle semifinali insieme alla migliore seconda.

La vincente della Coppa Italia rappresenterà l’Emilia Romagna nella fase nazionale. La Coppa Italia è un torneo importante per la Mernap e un obiettivo della stagione come spiega il Direttore Sportivo Federico Mazzoni.

“Puntiamo molto alla Coppa Italia – sottolinea il DS -, perché vincendola molto probabilmente avremmo il pass per la categoria superiore. Il percorso è molto lungo e non facile, ma pensiamo a compiere un passo alla volta. Ora ci concentriamo sulla prima fase dove ci attendono tre derby: contro Forlì, contro cui abbiamo perso due volte, e con Rimini e Santa Sofia, che pur avendole battute restano avversarie insidiose. Serviranno tre ottime partite per passare il turno”.

Mazzoni stila anche un bilancio sul girone d’andata della Mernap e su un 2022 che ha regalato molte soddisfazioni, come la promozione in C1.

“Non nego che pur essendo una matricola, in estate le aspettative sulla squadra erano alte sia da parte nostra che per gli addetti ai lavori e quindi i dieci punti di svantaggio dal primo posto che abbiamo alla fine del girone d’andata, dimostrano che non sono state rispettate sul campo. Probabilmente abbiamo pagato i tanti innesti nell’organico e l’inserimento di giocatori al debutto in questa categoria, ma sono convinto che con il lavoro cresceremo e che potremo disputare un buon girone di ritorno per risalire la classifica.

Riguardo al 2022, siamo contenti di come la società sia cresciuta, perché oltre alla squadra di serie C1 ne abbiamo altre due che disputano i campionati amatoriali, una maschile e una femminile. Un importante segnale di come il nostro progetto stia andando avanti, dandoci delle soddisfazioni”.

Il programma della prima giornata del girone C di Coppa Italia: Calcio a 5 Forlì – Mernap; Calcio a 5 Rimini – Santa Sofia.