Addio ad Alfa Casali Garavini, dirigenti tra i più lungimiranti della pallavolo italiana

Funerale oggi per Alfa Casali Garavini, fondatrice della Teodora Ravenna, figura cardine della pallavolo femminile non solo per la città bizantina. A metà degli anni Sessanta la nascita dell’Olimpia, nel 1976 l’esordio in Serie A. Nel 1981 il primo scudetto. 11 scudetti consecutivi, due Coppe dei Campioni, un Mondiale per Club. Dirigente tra i più lungimiranti della pallavolo italiana ha ricordato la Federvolley in questi giorni. Le stesse parole pronunciate oggi da Umberto Suprani, per anni alla guida del CONI provinciale e regionale, durante la messa nella chiesa della camera mortuaria in ricordo dell’amica.