“Ieri sera ho fatto il punto con i direttori generali delle Aziende sanitarie. Siamo al lavoro per accelerare ed estendere la campagna vaccinale, contando sulle maggiori forniture in arrivo e l’impegno del Governo su questo fronte. E sulla nostra organizzazione regionale, che sarebbe in grado di vaccinare molti più cittadini ogni giorno ed è pronta per il salto di qualità per la vaccinazione di massa” afferma così Stefano Bonaccini in una nota diffusa sui propri canali social.