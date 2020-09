Il Basket Ravenna comunica di aver firmato per la prossima stagione l’atleta Davide Vavoli, ala di 198 cm.

Nato a Fondi (LT) il 27 febbraio 2001, Vavoli proviene dall’Orsa Barcellona Pozzo di Gotto, club di Serie C Silver e in cui ha militato anche nelle giovanili Under 18 e Under 20.

Cresciuto nel Basket Latina, ha giocato due stagioni in Sicilia nell’Orsa Barcellona e una in prestito a Cecina in serie B prima del ritorno all’Orsa per l’ultima parte della scorsa stagione, non disputata a causa della sospensione dei campionati. Nell’estate 2019 è stato anche convocato in Nazionale Under 18.

Vavoli da diversi giorni è aggregato alla prima squadra ed è quindi già a disposizione di coach Cancellieri.