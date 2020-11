Auto attraversa i binari mentre sopraggiunge un treno merci: violento schianto alle porte di Faenza

Incidente al passaggio a livello in via Ravegnana alle porte di Faenza. Un’auto, una Renault Clio, ha attraversato i binari mentre stava sopraggiungendo in direzione di Faenza un treno merci lungo la linea che collega la città manfreda con Ravenna. Il macchinista del convoglio ha tentato una frenata, ma non ha potuto fare niente per evitare il violento impatto. Dopo lo scontro, l’auto è finita contro le barriere del passaggio a livello e contro la recinzione in cemento della vicina casa cantoniera