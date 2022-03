La riduzione dei contagi registrata nelle ultime settimane comporta una minor richiesta di esecuzione di tamponi che consente una rimodulazione degli orari e di alcune sedi dei punti tamponi in modalità Drive through. Ecco il dettaglio.

Ravenna: da lunedì 7 marzo i prelievi al ‘drive’ presso il Pala De Andrè saranno eseguiti dal lunedì alla domenica dalle 8 ore 19.30.

Faenza: da lunedì 7 marzo i prelievi al ‘drive’ in Piazzale Tambini saranno eseguiti dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle 15. Domenica chiuso

Lugo: da lunedì 7 marzo i prelievi al ‘drive’ in Largo Gramigna saranno eseguiti dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle 15. Domenica chiuso

Forlì: da sabato 5 marzo i prelievi al punto tamponi ‘drive’ presso la Fiera di Forlì saranno eseguiti dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18.30 e nelle giornate di sabato e domenica dalle ore 9 alle 13.30.

Cesena: da sabato 5 marzo i prelievi al punto tamponi ‘drive’ presso la Fiera di Cesena saranno eseguiti dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 19.30 e nelle giornate di sabato e domenica dalle ore 8 alle 13.30.

Bagno di Romagna: il drive-through resta operativo il lunedì, il mercoledì e il venerdì, dalle ore 10 alle 13. L’accesso è consentito alle persone con prescrizione del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di libera scelta o della Guardia Medica e residenti nei Comuni di Bagno di Romagna, Sarsina e Verghereto.

Rimini: da lunedì 7 marzo sarà operativo il punto tamponi ‘drive’ presso l’ospedale Infermi (Viale settembrini, rampa ex ps) dal lunedì al venerdì dalle ore 8.15 alle 18.30; il sabato, la domenica e i festivi dalle ore 8.15 alle 13.30.

San Giovanni in Marignano: il punto tamponi del ‘drive’ allestito in Via dei Faggi, nella zona industriale, resta operativo dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle 12.30. Domenica chiuso.

Da lunedì 7 marzo non saranno invece più operativi i ‘drive’ allestiti al Toys di Rimini (strada Consolare San Marino 76) e nel parcheggio superiore dell’ospedale di Novafeltria, dove si ripristina l’attività di tamponi a domicilio.

Si ricorda che l’accesso ai Drive della Romagna senza appuntamento è consentito con prescrizione del medico di medicina generale, del pediatra o del medico di continuità assistenziale (Guardia medica) o su indicazione dei Servizi di Igiene Pubblica senza la necessità di ricorrere al medico curante. Occorre essere muniti di documento di identità e tessera sanitaria.

Anche gli studenti delle scuole medie e superiori in autosorveglianza (in quanto contatti stretti di positivi) possono accedere ai Drive senza prenotazione con prescrizione del medico di medicina generale o del pediatra.