Aumentano le tariffe delle Case Residenza Anziani e nei Centri Socio Riabilitativi

Aumentano le tariffe delle Case Residenza Anziani e dei Centri Socio Riabilitativo e Residenziali per Disabili. La Regione ha infatti deliberato che ogni utente dovrà pagare 4 euro e 10 centesimi in più al giorno. 123 al mese. Una decisione che creerà sicuramente discussioni ma che è figlia anche del grido d’allarme lanciato dal settore nel corso del 2023, di fronte a bilanci in rosso e mancanza di personale infermieristico. Gli ultimi anni per le realtà di assistenza ad anziani e persone con disabilità non sono stati facili, soprattutto per le realtà più piccole, meno strutturate. Sono infatti aumentati i costi delle strutture e i tagli effettuati sulle forniture non sono stati sufficienti. Al contempo è venuta meno molta forza lavoro ed è stato necessario rivolgersi all’estero e richiedere straordinari al personale per garantire l’assistenza