Trasporto pubblico: come sarà nelle prossime settimane e con l’arrivo dell’estate

Obbligo di indossare le mascherine, seduti a distanza, si sale sui mezzi da una porta e si scende da un’altra. Sono alcune delle nuove regole principali per l’accesso al trasporto pubblico locale. Il servizio è in questi giorni al centro di molte riunioni del nuovo tavolo di coordinamento provinciale che dovrà gestire il lento ritorno graduale alla normalità. Il trasporto pubblico infatti potrebbe svolgere un ruolo molto importante durante l’estate, ma soprattutto sarà necessaria una ridefinizione in vista della ripresa della scuola.