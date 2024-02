Ben 102 candeline per la russiana Lea Badiali, che sabato 3 febbraio 2024 ha festeggiato l’importante compleanno con i familiari, il figlio Gregorio, la nuora Mariangela e Tatiana, la signora che l’assiste.

A portarle i più sinceri e cari auguri da parte dell’Amministrazione comunale e di tutta Russi è stata l’Assessora Monica Grilli.

Quella della signora Lea è stata una vita di lavoro, sacrifici e coraggio, trascorsa all’insegna della dedizione verso la famiglia e il marito, del lavoro nei campi e domestico. Ha sempre saputo far di tutto, dalla contadina, alla cuoca, alla sarta ed è ancora una buona forchetta. I 102 anni per lei non sono un traguardo, ma la tappa di un viaggio che, ci auguriamo e le auguriamo di cuore, possa essere ancora lungo.