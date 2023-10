È ripartita anche per la stagione 2023-2024 la collaborazione fra AU.RA. Autoscuole Ravenna e Ravenna Football Club: che prevede, fra le altre cose, un percorso di educazione stradale progettato ad hoc da AU.RA. per la RFC Academy (il settore giovanile giallorosso), nell’ottica di permettere una crescita personale sempre maggiore ai giovani calciatori, non solo sul terreno di gioco.

Nei giorni scorsi, dunque, si è svolta una significativa settimana di formazione a cui hanno partecipato tutte le squadre giovanili dal 2006 al 2010 (alla presenza degli allenatori), con focus sempre incentrato sulla responsabilizzazione: parlando del monopattino, come già in passato, ma puntando anche più in generale sulla consapevolezza nel muoversi nell’ambiente-strada.

Oltre a Gentilini, sono stati protagonisti delle lezioni anche Kevin Polichetti, istruttore moto, e Michael Grassi: due fra i collaboratori più giovani di Au.Ra., selezionati anche per creare più empatia con i ragazzi.

Quest’anno i corsi si sono basati maggiormente sulla normativa – spiega Yuri Gentilini, presidente di AU.RA. -: si è puntato molto sulle regole e sul loro rispetto, un approccio importante. Nel mio intervento sono partito dal fatto che i ragazzi sono giovani, sportivi, reattivi, quindi quando circolano sulla strada devono usare queste caratteristiche anche per rimediare agli errori degli altri. Perché la certezza del rispetto delle regole non c’è…”.

Uno dei temi toccati è stato il nuovo Codice della Strada, sul quale può essersi creata confusione: “il consiglio che abbiamo dato ai ragazzi è quello di essere sempre scaltri e attenti, anche al comportamento degli altri, senza dare niente per scontato”: pedoni, ciclisti e conducenti di monopattini sono in cima alle statistiche per quanto riguarda i decessi ed i feriti gravi causati dagli incidenti stradali

“Un altro tema importante sui cui siamo intervenuti riguarda il cambiamento giuridico che si ha fra i 13 e i 14 anni: da 14 anni si diventa responsabili penali delle proprie azioni, e val la pena esserne consapevoli anche quando ci si muove negli spazi pubblici: in caso di danno procurato a terzi resta a carico dei genitori l’eventuale risarcimento, ma la causa di lesioni personali gravi potrebbe far scattare una denuncia a carico del minore che ha commesso il reato. Un particolare che quasi nessuno dei ragazzi sapeva…”

Ad ottobre verrà organizzato da AU.RA. Autoscuole Ravenna e Ravenna Football Club un momento pubblico ufficiale in cui verranno consegnati ai ragazzi gli attestati di partecipazione al corso.