“Gli attraversamenti pedonali preseti a ridosso della rotonda, che incrocia Via Oberdan con Via medaglie d’oro, sono pericolosi, bisogna intervenire”. A dirlo è Andrea Liverani, Consigliere Regionale e Comunale per la Lega.

“Pochi giorni fa c’è giunta l’ennesima segnalazione di un pedone che ha rischiato di essere investito. Questo non è un caso isolato, infatti poche settimane fa era stata investita anche una giovane ragazza.”

“Purtroppo gli attraversamenti pedonali sono troppo a ridosso della rotonda, oltre che ad essere poco illuminati e segnalati.”

Da qui l’atto ispettivo a prima firma Liverani in cui viene chiesto al Sindaco e alla Giunta se sia a conoscenza della situazione, cosa intenda fare per risolvere questa problematica e se si sia pensato di predisporre un’illuminazione specifica per l’attraversamento pedonale, utilizzando anche un apposito cartello luminoso.