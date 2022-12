Il MIC presenta il 2023: torna il Premio Faenza e un grande omaggio a Gio Ponti

Torna nel 2023 il Premio Faenza. Il concorso internazionale di arte contemporanea raggiunge la sua 62^ edizione, a cinque anni di distanza dal suo ultimo allestimento a causa della pandemia (l’edizione del 2020 fu posticipata e poi definitivamente annullata, senza assegnazione dei Premi, a causa dell’emergenza sanitaria). Sarà l’evento più importante del 2023 del Museo Internazionale delle Ceramiche che ha presentato le iniziative per il prossimo anno. Un anno che si apre con la mostra di Galileo Chini, inaugurata lo scorso novembre, e che si concluderà con la grande esposizione dedicata a Gio Ponti, in una sorta di staffetta per celebrare l’arte italiana del Novecento.