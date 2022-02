Arriva la Carta dei Servizi per imparare a conoscere i Servizi alla Comunità | VIDEO

Arriva la Carte dei Servizi, una sorta di guida ai servizi sociali, oggi denominati Servizi alla Comunità, dell’Unione della Romagna Faentina e quindi di tutti e sei i singoli comuni del faentino. Una pubblicazione cartacea e online (disponibile nei siti dei sei Comuni e nel sito dell’Unione della Romagna Faentina) per aiutare i cittadini a conoscere i servizi a disposizione in caso di bisogno e per imparare anche a conoscere i diritti sui quali ogni singolo cittadino può contare sul nostro territorio. La volontà dell’amministrazione dell’Unione della Romagna Faentina è di aggiornare la Carta dei Servizi periodicamente, una volta all’anno. La prossima Carta dei Servizi, ad esempio, dovrà comprendere tutte quelle nuove realtà, come l’ambito scolastico e i servizi per l’infanzia, che ora rientrano all’interno dei Servizi alla Comunità.