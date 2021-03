Arena Borghesi, il cineclub soddisfatto del progetto: “Nel 2021 spazio anche ad un progetto dedicato ai giovani”

È soddisfatto il cineclub Il Raggio Verde del progetto definitivo che restituirà alla città l’Arena Borghesi. L’area cinematogtrafica presentava punti a rischio crollo, il proscenio costruito nei primi decenni del Novecento aveva evidenti segni di cedimento, l’intera arena rischiava di non essere più accessibile al pubblico. Negli anni cineclub e Conad hanno ascoltato le rispettive esigenze e i lavori partiti in questi giorni consentiranno il restauro, la riqualificazione e la messa in sicurezza che le casse comunali non potevano garantire.

Per permettere lo svolgimento dei lavori, anche per l’estate 2021 l’Arena Borghesi Cinema si trasferirà in piazza della Molinella.