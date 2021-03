Dai primi di marzo è operativa – secondo il modello “in house providing” – la società Acqua Ingegneria S.r.l., partecipata da Romagna Acque-Società delle Fonti S.p.A., Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale e Ravenna Holding S.p.A..

La società di ingegneria ha lo scopo di operare a servizio dei soci pubblici, per lo sviluppo di attività progettuali e di natura tecnica, principalmente nei settori idrico e portuale.

In qualità di amministratore unico è stato designato Tiziano Mazzoni, già manager del Gruppo Hera (che, essendo in pensione, non percepirà compensi).

“In prospettiva, la nuova società potrà svolgere un ruolo significativo per realizzare progetti e altre attività tecniche funzionali allo sviluppo di importanti investimenti pubblici – dichiara lo stesso Mazzoni – coinvolgendo anche professionalità e competenze professionali presenti sul territorio”.