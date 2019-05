Il Coordinatore organizzativo del Niballo Palio di Faenza, per motivi di salvaguardia della pista che a causa delle copiose piogge dei giorni scorsi non presenta i necessari requisiti di idoneità, sentita la Commissione di pista, comunica che le prove libere previste per oggi venerdì 31 maggio alle ore 21.00 sono annullate.

E’ confermato, come da precedenti comunicazioni, lo svolgimento delle prove ufficiali del Torneo della Bigorda d’Oro già previsto per lunedì 3 giugno, dalle ore 21.00.