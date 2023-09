“Nella seduta di ieri, il Consiglio comunale di Ravenna ha lungamente dibattuto lo schema di deliberazione presentato dalla Giunta de Pascale che proponeva di esentare dal pagamento della TARI per il 2023 le famiglie e le imprese contribuenti che siano stati colpite dall’alluvione dello scorso mese di maggio, con danni documentati, attingendo i costi dei mancati incassi dalle donazioni per l’emergenza alluvionale, pari finora a 7 milioni e 250 mila di euro, di cui 5 versati da ENI Spa. In corso di seduta, alcuni gruppi politici di maggioranza hanno presentato un ordine del giorno che propone di valutare l’estensione dell’esenzione Tari anche ai cittadini interessati dalla tromba d’aria del 22 luglio.

CONSIGLIO COMUNALE AGITATO

La discussione si è di molto animata quando il sottoscritto ha presentato un emendamento alla proposta della Giunta ed un ordine del giorno da sottoporre al voto del Consiglio, firmati anche da tutti gli altri consiglieri di opposizione presenti in aula al momento, i quali, pur favorevoli a sgravare dal pagamento della TARI 2023 i contribuenti colpiti dall’alluvione e dalla tromba d’aria, hanno invece ritenuto molto più opportuno ed equo che fosse chiesto ad Hera Spa, tramite il sindaco, di farsi carico dei relativi costi. L’emendamento non è stato sottoposto al voto, per una valutazione politica discrezionale del presidente del Consiglio comunale che l’opposizione ha ritenuto scorretta, essendo pronta a dimostrarlo, mentre l’ordine del giorno è stato bocciato dalla maggioranza. Ciò non ha indotto l’opposizione, per senso di responsabilità verso i cittadini interessati, ad impedire che i due documenti della maggioranza fossero approvati all’unanimità, non incidendo allo scopo i voti di astensione.

LE RAGIONI DELL’OPPOSIZIONE

Fin qui l’esposizione dei fatti sostanziali. Ma contano di più le riflessioni che hanno ispirato l’opposizione.

Innanzitutto, è giusto e doveroso che le donazioni, come nelle intenzioni dei donatori, vadano direttamente alle famiglie e alle imprese, in proporzione ai danni subiti, per fronteggiare i bisogni e le necessità più urgenti di cui esse stesse valutino la priorità. La TARI non risponde a questa esigenza.