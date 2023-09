Ripartire dalla formazione: nel 2022 investiti 100 mila euro dall’Ente Bilaterale del Terziario

Ripartire dalla formazione. L’Ente Bilaterale Terziario della provincia di Ravenna giovedì pomeriggio ha illustrato le possibilità presenti sui territori per far crescere e migliorare la preparazione dei lavoratori. Negli ultimi cinque anni, l’ente, composto da Confcommercio e dalle organizzazioni sindacali di categoria, ha investito 700 mila euro per il sostegno al reddito e la formazione. 822 i lavoratori e 55 le aziende che hanno usufruito di queste possibilità. Solo nel 2022 sono stati investiti 100 mila euro.