La Giunta dell’Unione ha incontrato questa mattina il comandante provinciale dei Carabinieri Marco De Donno, che lascia l’incarico al termine del suo mandato.

Nel corso del suo saluto, ha elogiato le ottime relazioni che si sono instaurate durante il suo incarico con le amministrazioni comunali, la Polizia Locale e le altre forze dell’ordine, sottolineando come solo grazie alla collaborazione reciproca sia possibile svolgere al meglio le attività di presidio e intervento sul territorio.

«Esprimiamo gratitudine per l’operato del comandante – ha dichiarato il sindaco con delega alle politiche per la sicurezza Daniele Bassi -. L’Arma dei Carabinieri rappresenta da sempre un punto di riferimento in tutto il territorio, ancor più in un periodo difficile come quello che stiamo affrontando da qualche anno a questa parte. Dare una risposta immediata alle esigenze di sicurezza dei cittadini è fondamentale per non sovraccaricare ulteriormente la pressione che le nostre comunità si sono purtroppo trovate a subire. Anche per questo come Giunta ci teniamo a ringraziare, insieme al Capitano De Donno, tutte le donne e gli uomini che quotidianamente operano per la sicurezza delle nostre città.»