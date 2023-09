L’Amministrazione comunale di Conselice organizza una cena di ringraziamento per coloro che hanno dato un aiuto per l’emergenza alluvione. L’invito è rivolto a chi ha donato beni, denaro, ai tanti soccorritori che sono intervenuti (vigili del fuoco, protezione civile, forze dell’ordine) e a tutti i volontari, locali e non.

La cena si svolgerà martedì 19 settembre alle ore 19.30 in piazza Foresti a Conselice, grazie al contributo di Golfera, Surgital, Comacar, Cooperativa Terremerse, Terre Cevico, e alla collaborazione della Pro Loco e dei volontari della Sagra del Ranocchio.

Durante la serata sul palco di piazza Foresti si esibirà per tutti la NEIL Band (anche loro a titolo gratuito). Per partecipare è necessario confermare la propria presenza telefonando al numero 0545 986957 entro domenica 17 settembre.