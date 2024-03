Saranno attivi anche nel mese di aprile gli sportelli di assistenza, a cura della struttura commissariale, per cittadini e imprese – accompagnati dai loro tecnici abilitati alla redazione delle perizie asseverate – che stanno compilando le domande da presentare tramite la piattaforma Sfinge per il rimborso dei danni subiti durante le alluvioni del maggio scorso.

Per quanto riguarda Ravenna, si ricorda che nel mese di marzo gli sportelli sono ancora attivi domani, mercoledì 27; in aprile saranno attivi martedì 9 e mercoledì 10, martedì 16 e mercoledì 17, martedì 23 e mercoledì 24, sempre dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30.

L’amministrazione comunale ha messo a disposizione spazi nel polo degli uffici di viale Berlinguer 30.

Cittadini e imprese, accompagnati dai rispettivi tecnici abilitati alla redazione delle perizie asseverate, sono ricevuti su appuntamento e per prenotarsi sono attivi due canali: la piattaforma informatica, per l’utilizzo della quale ci si deve autenticare tramite Spid, raggiungibile al link

e il numero telefonico 0544.485080, attivo dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30.