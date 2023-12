Inizieranno lunedì 11 dicembre i lavori per la sostituzione dei giunti stradali sul ponte in via del Cimitero a completamento dell’intervento di ripristino dell’impalcato. Per l’esecuzione dei lavori il transito veicolare verrà interrotto dalle 8 di lunedì 11 dicembre fino e non oltre le 18 di giovedì 14 dicembre. Sarà istituito il divieto di transito per tutti i veicoli in via del Cimitero, nel tratto compreso tra l’uscita dei mezzi pesanti del civico 131 (Fassa Bortolo) e via Fagiolo.

Saranno attuate modifiche alla viabilità, opportunamente segnalate.