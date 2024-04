Al via domani, sabato 20 aprile 2024, la 44° edizione di ARTEVENTO CERVIA, il Festival Internazionale dell’Aquilone più longevo al mondo che fino al 1° maggio trasformerà la Spiaggia di Pinarella di Cervia nella Capitale Mondiale dell’Aquilone.

Sotto il segno della media partnership con RaiNews, Rai Pubblica Utilità e TGR, quella di quest’anno si preannuncia essere un’edizione record unica nel suo genere. Infatti, a Cervia sono attese ben 50 delegazioni provenienti dai 5 continenti e oltre 250 artisti invitati, accomunati dall’obiettivo di celebrare lo sviluppo sostenibile, la pace fra i popoli e al contempo la cultura e le tradizioni legate all’aquilone. Attraverso la scelta di un simbolo evocativo – quale il fenicottero rosa, emblema di rigenerazione – di testimonial d’eccezione – con l’Antoniano Bologna e il coro dei bambini dello Zecchino d’Oro scelti come ambasciatori di Pace – e di anniversari in linea con il suo progetto e i suoi riferimenti valoriali, ARTEVENTO CERVIA dedica l’edizione di quest’anno alla Regione Emilia-Romagna per celebrarne la rinascita dopo l’alluvione della scorsa primavera.

Fra le saline, la pineta e il mare, il festival delle meraviglie ha in serbo 12 giorni di puro divertimento, dedicati alla creatività sostenibile, con spettacoli visivi sbalorditivi e attività adatte ad un pubblico di ogni età. Si susseguiranno: esibizioni di volo, performance multidisciplinari, eventi notturni, mostre, laboratori didattici per adulti e bambini, spazi dedicati alla musica dal vivo, al teatro di figura e al circo contemporaneo.

IL PROGRAMMA DI SABATO 20 E DOMENICA 21 APRILE 2024

Si comincia domani, sabato 20 aprile dalle ore 10.00, con l’apertura dell’Area aquiloni d’arte e etnici e l’Area aquiloni giganti e 3D Air Creations: le splendide creazioni degli “artisti del vento” prenderanno il volo sulla Spiaggia di Pinarella dipingendo il cielo dei colori dell’arcobaleno e dando il via ufficiale alla 44° edizione del Festival.

Si prosegue alle ore 14.00 presso la Fiera del Vento Nord, nella reception di ARTEVENTO, dove sarà possibile iscriversi ai laboratori di aquiloni, ai quali la manifestazione dedica la parte più preziosa della sua programmazione annuale. Infatti, ARTEVENTO CERVIA è il primo festival ad istituire una “scuola di aquiloni” con attività tematiche studiate appositamente per promuovere le tradizioni dell’arte del vento in relazione al valore guida della sostenibilità ambientale, organizzando laboratori e corsi riservati a scuole di ogni ordine e grado, per bambini e per adulti.

Alla stessa ora, nell’Area delle esibizioni, il pubblico potrà prendere parte a “Sky Gallery: L’altra metà del cielo”, l’appuntamento dedicato alle donne attraverso il quale ARTEVENTO sostiene la battaglia della violenza contro le donne dedicando un focus alle artiste ospiti della manifestazione. Il grande omaggio all’universo femminile sarà seguito alle ore 15.00 da “East Meets West”, la performance dell’artista vietnamita Quan Hang Cao, il quale porta a Cervia il maestoso aquilone sonoro tradizionale vietnamita decorato con i segni dello zodiaco occidentale e cinese, simbolo dell’unione tra Oriente e Occidente.

La prima giornata continua alle ore 16.00 con lo Sport Kite Show, la rassegna di esibizioni di volo acrobatico a ritmo di musica, in solo, coppia e team. Alle ore 17.00, nella stessa location, i visitatori verranno coinvolti da “Pillole di… Circo Madera”, un’irruzione festosa messa in scena dal Circo Madera – circo contemporaneo (senza animali) coprotagonista di questa edizione –che darà un assaggio degli spettacoli previsti ogni giorno per tutta la durata del festival. Il primo, intitolato “Gran Cabaret Madera”, si terrà alle 18.00 presso il Kite Circus Village in Piazza Premi Nobel, luogo che rappresenta una delle grandi novità di quest’anno, risultato dell’ampliamento dell’area spettacolo e, soprattutto, primo ristorante ufficiale del festival. Gestito dallo staff del famoso ristorante Full Moon, il Kite Circus Village è aperto tutti i giorni e offre ai visitatori la possibilità di prenotare il proprio tavolo per godersi a pieno tutto il programma, la magia del circo e l’atmosfera coloratissima e internazionale di ARTEVENTO.

Alla stessa ora presso l’Area Souvenir Photo Panorama ci sarà la possibilità di prendere parte all’aperitivo in musica, lasciandosi coinvolgere da esibizioni di musica dal vivo.

Non perdetevi l’appuntamento serale alle ore 21.00 nell’Area delle esibizioni con “Bussa al cielo e ascolta il suono”, il primo volo notturno di quest’anno che trasformerà la spiaggia nella location ideale per la messa in scena di uno spettacolo intimo ed emozionante.

La prima giornata di ARTEVENTO si conclude alle ore 21.30 con la Serata Country organizzata presso il Kite Circus Village, con dj set e animazione con la scuola di ballo.

Il secondo giorno di Festival, domenica 21 aprile, prevede un gran numero di eventi e celebrazioni. Il primo appuntamento è previsto alle 10.30 alla reception di ARTEVENTO presso la Fiera del Vento Nord, dove fino alle 18.30 sarà possibile procurarsi l’annullo postale celebrativo dedicato al fenicottero rosa, animale totemico di questa edizione, realizzato dal servizio postale temporaneo di Filatelia Poste Italiane.

Alle ore 11.00 si terrà il primo grande evento della giornata, che avrà luogo nell’Area delle esibizioni: la “Cerimonia delle Bandiere”, opening ufficiale della manifestazione in collaborazione con Festival delle Culture Ravenna, che vedrà sfilare le delegazioni ospiti e prevede l’incontro con le autorità. Durante la celebrazione avverrà l’apertura della bandiera mosaico, composta dalle bandiere rappresentanti le 128 comunità residenti sul territorio per promuovere la pace, l’inclusione e l’accoglienza.

Nella stessa location, si prosegue alle ore 14.00 con la presentazione della Corea, paese scelto come Ospite d’Onore di quest’anno a motivo della ricorrenza dei 140 anni delle relazioni bilaterali tra Italia e Corea, con il patrocinio dell’Istituto Culturale Coreano in Italia. Infatti, un focus su Corea e Italia è previsto alle 14.30 e prende il nome di “Sky Gallery”. La “terra di nobili montagne e di splendide acque” sarà rappresentata da uno straordinario gruppo di artisti eolici e performativi coordinati dal Chungham Cultural Heritage Content Cooperative e guidati dalla regia dell’artista visivo e performer Kibeom Jung.

Alle ore 15.00 segue il “Volo del fenicottero”, lo stormo di aquiloni dedicati all’animale totemico di questa edizione, celebrato dai numerosi artisti ospiti tra i quali spicca il contributo del famoso aquilonista americano Joel Scholtz, che firma per ARTEVENTO CERVIA 2024 lo spettacolare “stormo” di fenicotteri dando vita al “Pink Floyd Flamingo display”.

Lo stesso giorno, alle ore 14.45 presso l’Area Souvenir Photo Panorama è previsto “Scripta volant – We are the rainbow: letture volanti”, l’appuntamento speciale con “Un Prato di Libri”, il Festival della Lettura per bambini e ragazzi della provincia di Prato ospitato eccezionalmente da ARTEVENTO 2024. Sempre nella stessa area, alle 15.30 si terrà il cosiddetto “Artevento Souvenir Photo”, un momento dedicato a grandi e piccini che potranno scattare una foto ricordo con gli Ospiti d’Onore. Alla stessa ora, per il pubblico si ripresenta l’appuntamento al Kite Circus Village con il Circo Madera in “Gran Cabaret Madera”, con una replica prevista per le ore 17.30.

Un’imperdibile performance dal titolo “The Wall” è in programma alle 16.00, con la partecipazione esclusiva dell’artista olandese Dick Toonen. I visitatori avranno l’opportunità unica di assistere al maestoso decollo contemporaneo di decine di aquiloni “Gran Box”, che sulle note della famosa canzone The Wall daranno vita ad un volo straordinario che colorerà di arcobaleno la spiaggia di Pinarella di Cervia.

Nella stessa location, dalle 17.00 torna la rassegna di esibizioni di volo acrobatico dal nome Sport Kite Show, seguita alle 18.00 dall’aperitivo in musica che animerà l’Area Souvenir Photo Panorama.

Il primo weekend di ARTEVENTO CERVIA si conclude alle ore 21.30 con le performance musicali del gruppo Eidos diretto da Jong Hoon Kim. Per l’occasione, il pubblico potrà godere delle esotiche note della band di musica tradizionale, composta per il primo viaggio in Europa da una formazione di cinque talentuose artiste.