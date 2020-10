Al Ballardini si tenterà di far coesistere lezioni e cantiere: incontro positivo dopo la giornata di protesta

Al Ballardini si tenta la via del compromesso. Si è tenuto nella giornata di giovedì l’incontro promesso agli studenti dal sindaco Massimo Isola dopo la giornata di protesta di mercoledì. Presenti scuola, studenti, genitori e Provincia. All’interno del Ballardini sono ancora in corso lavori di riqualificazione sismica. Tre cantieri hanno interessato l’edificio. Uno è ancora attivo. Gli operai dovrebbero andare avanti fino a dicembre. Il cantiere è slittato a causa del coronavirus. Ad aggiudicarsi i lavori infatti è stata una ditta campana che, per via delle norme decise dalla Regione Campania, non è potuta uscire dai confini territoriali per lungo tempo e così la riqualificazione è stata posticipata arrivando ad accavallarsi con la ripresa delle lezioni.