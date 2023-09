Ai Campionati Europei di Sheffield la Nazionale paralimpica azzurra ha raggiunto l’apice della sua storia in una rassegna continentale assoluta. In Inghilterra la rappresentanza è stata la meno folta e ha conquistato il maggior numero di medaglie, esaltando, al fianco della quantità, anche la qualità. I sei atleti iscritti a solo 8 gare hanno ottenuto ben 8 medaglie (3 d’oro, 1 d’argento e 4 di bronzo).

Due medaglie di bronzo sono state colte dalla faentina Carlotta Ragazzini, le prime ai Campionati Europei. Dopo il terzo posto nel singolo, Ragazzini è arrivata terza anche nel doppio misto, classe 4, in coppia con Federico Falco. Nella stessa categoria, l’Italia ha conquistato l’oro con Federico Crosara e Giada Rossi, battendo in finale i polacchi Rafal Czuper e Dorota Buclaw. Per questa competizione era l’esordio ai Campionati Europei.