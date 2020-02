Dopo avere vinto nelle prime due giornate nel Campionato di Promozione la prima squadra di pallanuoto del Centro Sub Nuoto Club 2000 si è fermata al cospetto della Coopernuoto Carpi, che era ospite sabato scorso a Faenza: gli emiliani infatti sono stati bravi a prevalere per 12 a 7. Il team allenato da Max Moretti ha però pagato diverse assenze ed ha fatto i conti con la sfortuna, visto che i faentini hanno spedito la palla 11 volte sui pali e 3 volte sulla traversa, senza dimenticare le espulsioni di due elementi fondamentali. Il riscatto dei biancazzurri è rimandato ad emergenza sanitaria conclusa: non si giocherà sabato prossimo alle 18.15 a Tavullia, in provincia di Pesaro-Urbino, la partita contro l’Unione Pian del Bruscolo, nonostante lo sconfinamento nelle Marche in quanto l’organizzazione del Campionato è di competenza della F.I.N. Emilia-Romagna, le cui attività di nuoto, pallanuoto, nuoto artistico, master sono annullate fino a domenica 1 marzo 2020 compresa, come da disposizioni della Regione Emilia-Romagna.

Saranno a riposo nel prossimo week end le tre formazioni giovanili

Per la squadra Under 18, impegnata nel Campionato regionale Uisp, domenica 5 marzo scatterà il girone di ritorno: in serata arriverà a Faenza il Seven Savignano sul Rubicone.

Nell’ambito dei Campionati regionali Fin, per gli Under 15 faentini la 2^ fase di qualificazione li avrebbe visti impegnati in casa giovedì prossimo alle 20.30 contro il President Bologna 2 per la 3^ giornata di andata nel Girone C, ma l’incontro è stato rimandato. Gli Under 13 torneranno in acqua, da calendario, domenica 8 marzo alle 15.30 per affrontare Ravenna in trasferta, nell’ambito della 6^ giornata, Girone 2, della Prima Fase di Qualificazione del Campionato regionale.

Fermi nella prossima fine settimana anche i nuotatori Master che avrebbero dovuto tornare in gara allo Stadio del Nuoto di Riccione nella seconda e nella terza giornata dei Campionati Regionali programmate per sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo.