Si sono chiuse con un tutto esaurito le iscrizioni del corso di formazione online in programma da lunedì 11 ottobre dal titolo ‘Adozione e affido tra i banchi di scuola, l’importanza della narrazione di sé e della propria storia’.

Gli appuntamenti, in modalità online, destinati ai docenti, agli operatori dei servizi e alle famiglie, nasce dal dialogo tra il mondo scuola e Centro per le Famiglie dell’Unione Faentina per affiancare i nuclei familiari e l’istituzione didattica con l’obiettivo di promuovere una cultura dell’accoglienza degli alunni adottivi o dati in affido.

Nel corso dell’iniziativa verranno difatti affrontate le differenze degli istituti giuridici dell’adozione e dell’affido, ma anche consegnate indicazioni su come gestire il vissuto personale dei ragazzi, come sviluppare una cultura dell’accoglienza e della cura educativa e soprattutto come saper riconoscere eventuali disagi così da poter creare un fronte comune operativo con le diverse agenzie educative. Tutto questo per condividere buone prassi e redigere protocolli di accoglienza nelle scuole del territorio.

Il programma del corso si svilupperà in sei appuntamenti on line da ottobre a gennaio. Questo il programma del corso.

Lunedì 11 ottobre, dalle 17 alle 19.30, lezione introduttiva: L’adozione e l’affido: il ruolo delle istituzioni e la rete territoriale nella cura dei minori adottivi, in affidamento e in carico ai servizi sociali. Quali forme di accudimento, quali integrazioni possibili fra le varie agenzie educative.

Lunedì 25 ottobre dalle 17 alle 19.30:

La normativa sul diritto allo studio degli alunni adottati e in affidamento; linee guida nazionali e indicazioni regionali: a che punto siamo con l’inclusione? La privacy.

Lunedì 8 novembre dalle 17 alle 19.30

L’importanza della narrazione di sé e della propria storia nella costruzione dell’identità personale dell’alunno: quale contributo della scuola?

Lunedì 22 novembre dalle 17 alle 19.30

Attività laboratoriale sulla narrazione dell’adozione e dell’affido

Lunedì 6 dicembre dalle 17 alle 19.30

Idee per una scuola accogliente: buone prassi e narrazione di percorsi; il racconto delle esperienze; Condivisione del materiale per il lavoro in classe.

Lunedì 10 gennaio dalle 17 alle 19.30

Incontro di restituzione