Non appena termineranno i lavori alla pista cilcabile per Borgo Tuliero, partirà l’intervento di consolidamento del Ponte Rosso. 150 mila euro per il nuovo asfalto, la sistemazione del guard rail, ma soprattutto il consolidamento della campata centrale. Durante i lavori, il ponte, una delle principali vie di entrata e uscita dalla città, rimarrà aperto alla circolazione dei mezzi.