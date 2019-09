Sabato 28 Settembre, dalle ore 15.00, al Circolo del dopo lavoro ferroviario, in Via S. Maria dell’Angelo 24, il Movimento 5 Stelle di Faenza racconterà l’attività di quattro anni di Consiglio comunale, in prospettiva delle elezioni del 2020 che stabiliranno la nuova amministrazione faentina.

“Sarà un momento di confronto, di dibattito e di informazione, insieme ai nostri ospiti.

Saranno presenti, ovviamente, i nostri Portavoce comunali, Massimo Bosi, Andrea Palli e Marilena Mengozzi ma anche i nostri Portavoce in Regione, alla Camera, al Senato e al Parlamento Europeo.

Saranno con noi:

Sergio Battelli – Deputato

Stefania Ascari – Deputata

Francesco Berti – Deputato

Carlo De Girolamo – Deputato

Davide Zanichelli – Deputato

Alessandra Carbonaro – Deputata

Lucia Azzolina – Deputata, Sottosegretario all’Istruzione

Marco Croatti – Senatore

Sabrina Pignedoli – Europarlamentare

Andrea Bertani – Consigliere regionale

Raffaella Sensoli – Consigliere regionale

Ripercorreremo insieme, documenti e dati alla mano, gli anni di opposizione all’interno del Consiglio comunale di Faenza, dal 2015 ad oggi: dalle nostre battaglie storiche, alle tappe più importanti, fino ai sogni chiusi ancora in un cassetto.

Senza dimenticare di socializzare, mangiando e bevendo qualcosa tutti insieme con un aperitivo a buffet. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare”.

Ingresso offerta libera.