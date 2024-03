Maxi sequestro di cocaina nel ravennate ieri sera, precisamente a Godo, frazione di Russi, dove la Guardia di Finanza ha trovato e sequestrato 31 chili di cocaina.

La droga era sistemata all’interno di un’autovettura condotta da un 40enne, di origine albanese, residente a Godo.

Le Fiamme Gialle hanno seguito e poi fermato l’uomo, che come riporta il Resto del Carlino, inizialmente si era chiuso in macchina, resistendo all’arresto, per poi essere circondato dai militari che lo hanno poi scortato al comando della Guardia di Finanza di Ravenna.

Oltre al sequestro dei 27 panetti di cocaina, del valore di oltre 3 milioni di euro, i militari hanno sequestrato anche due telefoni e l’autovettura del 40enne.

Secondo le informazioni riportate dal quotidiano, l’uomo lavoravo come imbianchino ed era incensurato. Oggi la convalida del suo arresto.