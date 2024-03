L’Agenzia regionale per il lavoro Emilia-Romagna, sede di Ravenna, intende raccogliere la disponibilità di imprese interessate ad attivare tirocini extracurriculari per persone iscritte ai Centri per l’impiego della provincia, interessate a questa esperienza formativa.

L’obiettivo è duplice: offrire alle imprese l’opportunità di conoscere e “osservare sul campo” risorse umane, anche per un possibile inserimento in organico, e incrementare le conoscenze e le competenze dei/delle tirocinanti.

Le imprese dovranno comunicare settore di attività, fabbisogni professionali e luogo di svolgimento del tirocinio e, grazie a queste informazioni, operatori e operatrici dei Centri impiego individueranno il/la candidato/a più idoneo/a in termini di bisogni formativi e disponibilità di mansioni e orario.

L’azienda potrà effettuare un colloquio conoscitivo e decidere se accogliere il/la tirocinante: se “l’incrocio” va a buon fine, il Centro impiego gratuitamente promuoverà il tirocinio e si occuperà del tutoraggio.

Maggiori informazioni e il modulo per manifestare il proprio interesse si trovano sul sito dell’Agenzia a questo link https://regioneer.it/interesse-a-ospitare-tirocini-aziende-FE-RA