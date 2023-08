Incidente mortale nel pomeriggio del 14 agosto ad Albereto, dove purtroppo un uomo è rimasto schiacciato dal trattore mentre era intento a lavorare in un podere. A perdere la vita Alfredo Patuelli, 69 anni. La richiesta d’aiuto alla centrale operativa è arrivata intorno alle 19. Sul posto sono stati inviati ambulanza ed elimedica, oltre ai Vigili del Fuoco. I soccorritori però non hanno potuto fare niente per salvare la vita dell’uomo.

Sull’incidente è stato aperto un fascicolo da parte dei Carabinieri e degli ispettori della Medicina del Lavoro.