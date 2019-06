Non si ferma la lunga sequenza di incidenti in questi giorni d’inizio giugno. L’ultimo nefasto weekend si è concluso con un altro sinistro stradale, nella notte, lungo la San Vitale, dove è rimasta gravemente ferita una donna di 40 anni, trasportata con il codice di massima urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena. La donna era al volante della propria auto e procedeva in direzione di Ravenna, quando, per cause al vaglio delle forze dell’ordine, ha perso il controllo della vettura. Il mezzo è sbandato e poi è finito fuori strada, dentro il fosso, scontrandosi contro un muretto di un pontile di una via d’accesso laterale alla strada principale. Un urto violento, che ha fatto ribaltare l’auto ruote all’aria. Dopo l’arrivo dei soccorritori, è stato quindi predisposto il trasferimento d’urgenza al centro traumatologico ravennate mediante l’eliambulanza arrivata da Bologna, predisposta per il volo notturno.