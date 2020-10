Ha compiuto gli anni Claudia Baccarini in Baldi, festeggiata da figli, nipoti e pronipoti e, per l’occasione, anche dal sindaco Massimo Isola. Claudia Baccarini, infatti, ha tagliato il traguardo dei 110 anni ed è la cittadina più anziana dell’Emilia-Romagna.

“A parte qualche problema di vista che l’annoia l’ho trovata in gran forma” ha commentato il sindaco Isola sulla sua pagina Facebook postando una foto insieme alla festeggiata.

Claudia Baccarini è stata moglie di Pietro Baldi, il secondo sindaco di Faenza dal dopoguerra, in carica dal 1951 al 1956. Dal loro matrimonio sono nati 10 figli e una famiglia molto unita.

Tutti i festeggiamenti sono stati celebrati rispettando le attuali norme dettate dalla situazione sanitaria.

(foto dal profilo Facebook del sindaco)